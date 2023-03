Estrazione lotto oggi e Superenalotto 11 marzo 2023: numeri vincenti

Al Nord: Al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con nuvolosità bassa in Pianura Padana. Al pomeriggio ancora tempo stabile con cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con velature in transito al Nord-Ovest. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con nuvolosità bassa sul versante adriatico e sole prevalente altrove. Al pomeriggio possibili acquazzoni sul Lazio centro-meridionale, asciutto con cieli soleggiati altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni e disturbi da nuvolosità bassa sulle coste tirreniche. Temperature minime in lieve calo e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile con piogge sparse su Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia settentrionale,sole prevalente in Sardegna. Al pomeriggio ancora locali fenomeni tra Calabria e Sicilia, asciutto altrove con nuvolosità e schiarite. In serata residui fenomeni sugli stessi settori, prevalenza di cieli sereni altrove. Temperature minime in aumento e massime stabili o in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.