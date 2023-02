Estrazione lotto oggi e Superenalotto di giovedì 23 febbraio 2023: quote e numeri vincenti

Al Nord: Al mattino molte nuvole su tutti i settori ma con deboli piogge sparse solo al Nord-Ovest. Al pomeriggio fenomeni su Liguria, Lombardia e Alpi centro-orientali, più asciutto ma con molte nuvole altrove. In serata tempo in peggioramento con molte nuvole associate a piogge e acquazzoni specie sui settori centro-orientali. Neve oltre i 1400-1600 metri sulle Alpi. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali o sud-orientali. Mari mossi o localmente molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo asciutto ma con molte nuvole su tutti i settori. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli nuvolosi ma con deboli piogge solo sull’alta Toscana. In serata nuvolosità in aumento su tutte le regioni con possibili pioviggini tra Toscana, Umbria e Lazio. Temperature minime e massime stabili o in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari mossi o localmente molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile con nuvolosità irregolare alternata a schiarite su tutte le regioni. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo salvo addensamenti più compatti sui settori Peninsulari. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ma con molte nuvole anche compatte specie su Sardegna e settori Peninsulari. Temperature minime e massime stazionarie o in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari mossi o molto mossi.