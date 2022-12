Estrazione lotto oggi e Supernalotto 29 dicembre 2022: numeri e previsioni meteo Italia domani

Estrazione lotto oggi e Supernalotto, giovedì 29 dicembre 2022: numeri e previsioni meteo Italia domani

In quest’articolo, a partire dalle ore 20, scopriremo i numeri vincenti delle estrazioni del lotto, Superenalotto, 10eLotto e Simbolotto di oggi 29 dicembre 2022. Il jackpot del Superenalotto per l’estrazione odierna ammonta alla cifra record di 336,9 milioni di euro. Sul sito della Lottomatica avete a disposizione anche statistiche e curiosità come i numeri ritardatari e i più frequenti del Lotto. Non perdete i premi Superenalotto e le previsioni meteo Italia per domani, venerdì 30 dicembre 2022.

Estrazioni Superenalotto di oggi, 29 dicembre 2022: numeri vincenti

Combinazione vincente: 2 19 34 37 46 58

Numero Jolly: 62

Superstar: 69

Estrazioni Lotto oggi, 29 dicembre 2022: numeri estratti

BARI 46 43 14 39 3

CAGLIARI 53 73 78 54 71

FIRENZE 11 85 45 19 9

GENOVA 55 74 20 58 15

MILANO 67 64 26 11 86

NAPOLI 34 78 83 69 32

PALERMO 62 3 70 14 18

ROMA 25 90 15 56 35

TORINO 66 90 69 50 52

VENEZIA 14 73 57 80 37

NAZIONALE 8 31 52 35 44

Simbolotto 29 dicembre 2022

(VENEZIA) 45 22 17 3 27

Estrazione 1oeLotto 29 dicembre 2022: numeri vincenti

3 11 14 20 25 34 43 45 46 53 55 62 64 66 67 73 74 78 85 90

Numero oro 46

Doppio oro 46 43

Gong 8

Numeri extra: 9 15 19 26 39 50 54 56 57 58 69 70 71 80 83

Previsioni meteo Italia 30 dicembre 2022

Al Nord: Al mattino molte nuvole su tutte le regioni con piogge sparse e neve sui rilievi oltre i 1400-1600 metri. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con quota neve in rialzo. In serata ancora molte nuvole con residui fenomeni su Liguria e Alpi occidentali. Temperature minime in lieve calo e massime stabili o in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino molta nuvolosità in transito su tutte le regioni con deboli piogge su Toscana e coste laziali. Al pomeriggio ancora piogge sulla Toscana, asciutto altrove con locali schiarite. In serata deboli piogge tra Toscana, Umbria e Marche, variabilità asciutta altrove. Temperature minime in rialzo e massime stazionarie. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo asciutto su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti su Sardegna, Campania e Molise. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi e locali addensamenti da nuvolosità bassa su Sardegna e settori tirrenici. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Premi Superenalotto: le quote