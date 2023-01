Estrazione lotto oggi, numeri vincenti Superenalotto 12 gennaio 2023

Estrazioni del Lotto e Superenalotto oggi, giovedì 12 gennaio 2023 e previsioni meteo Italia domani, venerdì 13 gennaio

In quest’articolo, poco dopo le ore 20:00, saranno disponibili i numeri vincenti delle estrazioni del Lotto, Superenalotto, 10eLotto, inoltre il Simbolotto e i numeri extra di oggi 12 gennaio 2023. Il jackpot del Superenalotto per l’estrazione odierna ammonta alla cifra record di 347.000.000 euro. Sul sito della Lottomatica avete a disposizione anche statistiche e curiosità come i numeri ritardatari e i più frequenti del Lotto. Non perdete le previsioni meteo Italia per domani, venerdì 13 gennaio 2023.

Estrazione Superenalotto oggi 12 gennaio 2023

Combinazione vincente:

Numero Jolly:

Superstar:

Estrazione Lotto oggi 12 gennaio 2023

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

Simbolotto 12 gennaio 2023

Numeri estratti:

Estrazione 1oeLotto 12 gennaio 2023

Numeri vincenti:

Numero oro

Doppio oro

Gong

Numeri extra:

Previsioni meteo Italia domani, venerdì 13 gennaio 2023

Al Nord: Al mattino molte nuvole su tutti i settori ma senza fenomeni di rilievo associati, salvo deboli piogge sulla Liguria. Al pomeriggio maggiori spazi di sereno al partire dal Nord-Ovest, locali nevicate sulle Alpi orientali fin verso i 1000 metri. In serata ancora fenomeni sui settori alpini orientali fin verso i 700-900 metri, variabilità asciutta altrove. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino molte nuvole in transito su tutte le regioni ma con tempo asciutto. Al pomeriggio nessuna variazione con tempo stabile e cieli nuvolosi, deboli piogge tra Toscana, Umbria e Lazio. In serata si rinnovano condizioni di stabilità ma con molte nuvole in transito. Temperature minime stazionarie e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutti i settori ma con nuvolosità in transito alternata a schiarite. Al pomeriggio ancora molte nuvole ma sempre con tempo asciutto. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli irregolarmente nuvolosi ovunque, deboli piogge sulla Campania. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.