Estrazione Million Day e Million Day Extra di oggi, lunedì 29 gennaio 2023

In quest’articolo, alle ore 20:30 seguiremo in diretta l’estrazione Million Day del 29 gennaio 2023 e l’estrazione Million Day Extra. Per giocare basta 1 euro e si possono scegliere 5 numeri sui 55 disponibili. L’extra è una possibilità in più per rimettere in gioco gli stessi numeri giocati al costo di un ulteriore euro. L’estrazione avviene tutti i giorni e se si indovinano cinque numeri si vince il premio massimo pari a 1 milione di euro. Si può vincere anche azzeccando 4, 3, o 2 numeri.

Estrazione Million Day oggi 29 gennaio 2023

Numeri vincenti:

Numeri vincenti extra:

Al Nord: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con nuvolosità irregolare in transito, deboli nevicate sulle Alpi orientali di confine. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nessuna variazione con ampie schiarite ovunque. In serata tempo stabile su tutti i settori con nuvolosità irregolare in transito. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino locali piogge tra Calabria e Sicilia, asciutto altrove con nubi sparse e schiarite. Al pomeriggio tempo stabile su tutti i settori con nubi sparse alternate ad ampie schiarite. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampi spazi di sereno ovunque. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.