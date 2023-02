Estrazione Million Day e Million Day Extra oggi, martedì 14 febbraio 2023: numeri vincenti

Al Nord: Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni, nebbie e nubi basse su Liguria e Pianura Padana. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con ampi spazi di sereno ovunque. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, ancora nebbie e nubi basse su Liguria e Pianura Padana. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni, locali addensamenti da nuvolosità bassa sulla Toscana. Al pomeriggio ancora tempo stabile con cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni e qualche disturbo da nuvolosità bassa sui settori tirrenici. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni e nubi basse sui settori tirrenici. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

[/multipage]