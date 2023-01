Estrazioni del lotto e Superenalotto di oggi, sabato 28 gennaio 2023: ecco le quote e i numeri vincenti

Estrazioni del lotto e Superenalotto di oggi, sabato 28 gennaio 2023 e le previsioni meteo Italia domani, domenica 29 gennaio

In quest’articolo, poco dopo le ore 20:00, saranno disponibili i numeri vincenti delle estrazioni del Lotto, Superenalotto, 10eLotto, Simbolotto, numeri extra di oggi 28 gennaio 2023. Il jackpot del Superenalotto per l’estrazione odierna ammonta alla cifra record di 358.500.000 euro, poco prima delle ore 21 anche le quote. Sul sito della Lottomatica avete a disposizione anche statistiche e curiosità come i numeri ritardatari e i più frequenti del Lotto. Non perdete le previsioni meteo Italia per domani, domenica 29 gennaio 2023.

Estrazione Superenalotto oggi 28 gennaio 2023

Combinazione vincente: 19 23 53 58 61 82

Numero Jolly: 73

Superstar: 52

Quote: nessuno 6 Punti –

nessuno 5 Punti + 1 –

12 5 Punti 31.158,74€

1.359 4 Punti 280,15€

45.447 3 Punti 25,22€

691.503 2 Punti 5,14€



nessuno 5 Stella –

3 4 Stella 28.015€

213 3 Stella 2.522€

3.397 2 Stella 100€

21.970 1 Stella 10€

49.153 0 Stella 5€

Estrazione Lotto oggi 28 gennaio 2023

Bari 49 76 34 83 53

Cagliari 14 88 60 89 44

Firenze 75 90 13 30 32

Genova 80 50 9 81 58

Milano 15 65 55 33 75

Napoli 39 57 68 10 8

Palermo 14 18 88 44 23

Roma 34 88 33 29 58

Torino 74 34 40 51 46

Venezia 77 72 76 33 50

Nazionale 50 85 39 12 22

Estrazione Simbolotto oggi 28 gennaio 2023

Numeri estratti: 19 37 9 2 12

Estrazione 1oeLotto oggi 28 gennaio 2023

Numeri vincenti: 9 13 14 15 18 34 39 49 50 57 60 65 72 74 75 76 77 80 88 90

Numero oro 49

Doppio oro 76

Gong 50

Numeri extra: 10 29 30 32 33 40 44 51 53 55 58 68 81 83 89

CONTINUA A LEGGERE

Previsioni meteo Italia domani, domenica 29 gennaio 2023

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nessuna variazione con tempo asciutto e ampie schiarite ovunque. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile con cieli soleggiati e locali addensamenti da nuvolosità bassa sulle regioni adriatiche. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali . Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino locali fenomeni su Isole Maggiori e Calabria, qui con neve oltre i 900 metri, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio ancora fenomeni isolati su Sardegna e Calabria e sparsi sulla Sicilia, con neve oltre i 1000-1200 metri. In serata tempo in graduale miglioramento con ampie schiarite su tutte le regioni. Temperature minime stabili o in calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.