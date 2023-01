Estrazioni del lotto e Superenalotto oggi 26 gennaio 2023: numeri vincenti

Estrazioni del lotto e Superenalotto di oggi, giovedì 26 gennaio 2023 e le previsioni meteo Italia domani, venerdì 27 gennaio

In quest’articolo, poco dopo le ore 20:00, saranno disponibili i numeri vincenti delle estrazioni del Lotto, Superenalotto, 10eLotto, Simbolotto, numeri extra di oggi 26 gennaio 2023. Il jackpot del Superenalotto per l’estrazione odierna ammonta alla cifra record di 356.800.000 euro, poco prima delle ore 21 anche le quote. Sul sito della Lottomatica avete a disposizione anche statistiche e curiosità come i numeri ritardatari e i più frequenti del Lotto. Non perdete le previsioni meteo Italia per domani, venerdì 27 gennaio 2023.

Estrazione Superenalotto oggi 26 gennaio 2023

Combinazione vincente:

Numero Jolly:

Superstar:

Quote:

Estrazione Lotto oggi 26 gennaio 2023

Bari

Cagliari

Firenze

Genova

Milano

Napoli

Palermo

Roma

Torino

Venezia

Nazionale

Estrazione Simbolotto oggi 26 gennaio 2023

Numeri estratti:

Estrazione 1oeLotto oggi 26 gennaio 2023

Numeri vincenti:

Numero oro

Doppio oro

Gong

Numeri extra:

Previsioni meteo Italia domani, venerdì 27 gennaio 2023

Al Nord: Al mattino deboli fenomeni sulla Romagna con neve in Appennino fino a bassa quota, maggiori schiarite altrove. Al pomeriggio tempo asciutto su tutti i settori con nubi sparse e ampie schiarite. In serata nuvolosità in transito su tutti i settori ma con deboli piogge solo sulla Romagna e neve oltre i 200 metri. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino molte nuvole su tutti i settori con deboli precipitazioni soprattutto su Marche, Abruzzo, nevose fino a 500 metri. Al pomeriggio poche variazioni con deboli fenomeni e neve oltre gli 600 metri in Appennino, locali piogge anche sul basso Lazio. In serata precipitazioni sparse che interesseranno soprattutto i settori adriatici con neve fino a 300 metri, locali piogge anche sul Lazio. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino locali piogge su Molise, Puglia e Sicilia, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio tempo instabile su regioni Peninsulari e Sicilia con piogge sparse e neve oltre i 600-1000 metri. In serata nessuna variazione con piogge su Molise, Puglia e Sicilia. Temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.