Lotto e Superenalotto, risultati e numeri vincenti di sabato 17 luglio 2021 | Meteo e almanacco

Lotto e Superenalotto, ecco i numeri vincenti delle estrazioni di sabato 17 luglio 2021 – Meteo e almanacco del giorno

In quest’articolo potete scoprire quali sono i risultati delle Estrazioni del Lotto e del Superenalotto di sabato 17 luglio 2021. Ecco dunque i numeri completi delle estrazioni odierne e la sestina vincente del Superenalotto. Il jackpot del Superenalotto per Estrazioni Lotto e Superenalotto di sabato 17 luglio 2021 vale la cifra di 55,6 milioni di euro, dato diffuso dal sito della Lottomatica. L’ultimo fortunato vincitore che ha realizzato il sospirato 6 si è portato a casa oltre 156 milioni di euro. Sul sito della Lottomatica potrete leggere le statistiche con i numeri ritardatari del Lotto e quelli più frequenti. Da leggere anche i risultati delle Estrazioni del Lotto e Superenalotto di giovedì 15 luglio 2021.

Almanacco del giorno, sabato 17 luglio 2021

Diamo un’occhiata ai fatti principali della giornata di oggi, sabato 18 luglio 2021. Oggi la Chiesa festeggia San Federico di Utrecht e Sant’Arnolfo da Metz. Il 18 luglio 1976 la ginnasta rumena Nadia Comaneci ottenne per la prima volta nella storia un “10” di valutazione per la sua performance ai Giochi Olimpici di Montreal. Fra i nati illustri di oggi spiccano Nelson Mandela, Franca Rame, Vin Diesel e il grande campione di ciclismo Gino Bartali.

Previsioni meteo Italia domani, 17 luglio 2021

Al mattino al Nord nuvolosità irregolare sui settori centro-orientali con piogge sparse su Alpi orientali e Romagna, più asciutto con maggiori schiarite al Nord-Ovest. Instabilità in aumento nel pomeriggio con acquazzoni e temporali specie su Triveneto, Romagna e Alpi occidentali, variabilità asciutta altrove. In serata nuvolosità irregolare in transito su tutti i settori ma con fenomeni in esaurimento ovunque. Al Centro al mattino tempo instabile sulle regioni Adriatiche con piogge sparse, più asciutto altrove con nubi alternate a schiarite. Nel pomeriggio instabilità diffusa su tutti i settori con acquazzoni e temporali localmente anche intensi. In serata residue piogge su Abruzzo e Marche, variabilità asciutta altrove. Al Sud e sulle Isole al mattino tempo instabile con piogge sui settori peninsulari e sulla Sicilia localmente anche a carattere di temporale, maggiore stabilità sulla Sardegna. Nel pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali sparsi sulle regioni Peninsulari e più localmente sulle Isole Maggiori. In serata nuvolosità alternata a locali schiarite con piogge insistenti sulle regioni peninsulari, ampi spazi di sereno sulle Isole. CONTINUA A LEGGERE PER I NUMERI VINCENTI DI LOTTO E SUPERENALOTTO…