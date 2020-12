Estrazioni Lotto e Superenalotto giovedì 24 dicembre 2020: numeri vincenti, risultati, meteo e almanacco del giorno

Di seguito trovate i risultati delle Estrazioni del Lotto e Superenalotto per quanto riguarda il concorso di oggi, giovedì 24 dicembre 2020. Il jackpot per l’estrazione odierna è pari a 81,8 milioni di euro, come riportato dal sito ufficiale della Lottomatica. L’ultimo fortunato vincitore che ha realizzato il sospirato 6, portandosi a casa oltre 59 milioni di euro (il 7 luglio 2020), è un cittadino di Arcola, in provincia di La Spezia. Sul sito della Lottomatica trovate tutte le statistiche sul Lotto, comprese quelle sui numeri ritardatari e i più frequenti.

Previsioni meteo Italia venerdì 25 dicembre 2020

Al Nord al mattino locali pioviggini sulla Romagna, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio residue pioviggini sulle coste Romagnole, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata tempo asciutto su tutte le regioni con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Al Centro al mattino tempo instabile su tutti i settori con precipitazioni sparse, più intense su Marche, Umbria e Abruzzo. Al pomeriggio ancora molte nuvole con piogge sparse e neve fino a quote basse, migliora sulla Toscana. In serata residue piogge lungo le coste adriatiche, variabilità asciutta altrove. Neve fin verso i 200-300 metri di quota. Al Sud e sulle Isole al mattino molte nubi su tutti i settori con piogge e acquazzoni, localmente intensi sulla Sicilia. Al pomeriggio ancora tempo instabile con piogge sparse, più asciutto sulla Sardegna. In serata maltempo che insiste specie sui settori Peninsulari, migliora sulla Sardegna. Neve fin verso i 500 metri di quota in Appennino.