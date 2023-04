Estrazioni Lotto, Superenalotto, 10eLotto 25 aprile 2023: cambiano le date

Come sempre accade nel giorno di una festività, anche per il 25 aprile 2023, Festa della Liberazione, cambiano le date dello svolgimento delle estrazioni del lotto, Superenalotto e 10eLotto. Nella predetta data, non ci sarà alcun tipo di estrazione, sarà un martedì anomalo per le lotterie italiane. Attenzione, perché i vari giochi non si svolgeranno nello stesso giorno. Ecco come cambiano le cose.

Estrazione Lotto e 10eLotto 25 aprile: ecco cosa cambia

La consueta estrazione del Lotto e 10eLotto del martedì, il 25 aprile non si svolgerà. Nel caso di queste due lotterie, l’estrazione sarà posticipata a mercoledì 26 aprile 2023, con inizio fissato per le ore 20. Il giorno successivo, giovedì 27 aprile, si replica come da calendario normale.

Estrazione Superenalotto 25 aprile: cambia la data

Nel caso del Superenalotto, il concorso destinato a svolgersi martedì 25 aprile 2023, viene anticipato a stasera, lunedì 24 aprile. Tornerà, poi, insieme ai concorsi del Lotto e 10eLotto, giovedì 27 aprile.

Estrazione Superenalotto 24 aprile 2023: numeri vincenti e quote

Riepilogando: estrazione Superenalotto anticipata a lunedì 24 aprile 2023. Estrazioni Lotto e 10eLotto posticipate a mercoledì 26 aprile. Giovedì 27 aprile, tutti e tre i concorsi torneranno a svolgersi contemporaneamente.

Previsioni meteo Italia, martedì 25 aprile 2023

Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare su tutti i settori con piogge e temporali sparsi su Triveneto e Romagna, più asciutto altrove. Al pomeriggio ancora precipitazioni al Nord-Est e sull’Emilia Romagna, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata tempo in miglioramento ovunque con nubi sparse alternate a schiarite. Neve sulle Alpi oltre i 1400-1600 metri. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino locali piogge sulla Toscana, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e acquazzoni sparsi specie su zone interne e coste adriatiche, più asciutto sui settori tirrenici. In serata residui temporali sull’Abruzzo, migliora altrove con ampie schiarite. Temperature minime in calo e massime in lieve rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari mossi o localmente molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino locali piogge tra Campania e Basilicata, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio piogge sparse sui settori adriatici, più stabile altrove con nuvolosità e schiarite. In serata ancora fenomeni su Molise e Puglia, asciutto altrove con nubi sparse e schiarite. Temperature minime in aumento e massime in lieve calo. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.