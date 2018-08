Fiammata africana: temperature prossime ai 40 gradi nelle prossime ore su molte regioni. Queste le aree a maggior rischio. Prestare attenzione

Ondata di caldo all'apice, tra oggi e venerdì si raggiungerà il picco massimo della fiammata africana, con temperature che su molte zone sfioreranno o toccheranno i 40 gradi. Più colpito il centro-nord del paese, a parte locali temporali pomeridiani sui rilievi, un po' meno il sud, dove tra l'altro tra venerdì e sabato ci aspettiamo anche una marcata attività temporalesca con fenomeni anche violenti in appennino ma non solo. Tornando al caldo, queste saranno le aree a maggior rischio. Oggi si farà sentire soprattutto al nord, al centro e in Sardegna con punte fino a 38-39 gradi su Emilia, Toscana, Veneto. Domani giornata difficile su tutto il centro e il nord con punte prossime ai 39-40 gradi nel ferrarese, bolognese, fiorentino, aretino, modenese, veronese, mantovano. Picchi poco sotto i 40 gradi anche a Roma città, Perugia, Siena, Parma e Milano. Sempre nella giornata di domani temporali non esclusi sui rilievi del centro-nord, clima generalmente soleggiato e meno opprimente al sud. […]