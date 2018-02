Fiocchi di neve in arrivo su diverse città. Vediamo le zone maggiormente interessate. Freddo intenso

Fiocchi di neve in arrivo su diverse città. Vediamo le zone maggiormente interessate. – Temporaneo rialzo termico nelle prossime ore al centro e al sud, al nord invece freddo che comincerà a farsi via via più intenso e nevicate residue saranno possibili sino in pianura su alcune regioni. Sarà però da domani che la colata gelida farà il suo ingresso nella nostra penisola con nevicate che nel corso del giorno potrebbero imbiancare diverse città del centro-nord. Nella giornata di domani possibilità di nevicate fino in pianura su Piemonte, Emilia Romagna e centro Italia, specie Marche, Umbria e Abruzzo dalla serata. Diversi tratti costieri tra Rimini e Pescara potrebbero essere imbiancati. […]