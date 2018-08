Qualche nota d’ instabilità in più nel pomeriggio odierno sui settori interni meridionali e possibili temporali di calore nelle prossime ore pomeridiane.

FOCUS temporali: fenomeni convettivi probabili nelle prossime ore sui settori interni di Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna – 1 Agosto 2018 – Anticiclone nord-africano in Italia, sole per tutta la giornata e clima caldo e afoso su gran parte delle regioni ma non tutte perchè nelle prossime ore saranno probabili i temporali di calore su alcuni settori interni di Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Nubi convettive in rapido sviluppo nelle prime ore del pomeriggio sui settori più interni delle regioni sopra citate e possibili acquazzoni e temporali ad iniziare dalla Sila, Pollino, Lucania, Etna e Gennargentu, mentre sul resto della penisola splenderà il sole eccetto brevi rovesci sui settori più alti delle Alpi. Fenomeni convettivi poi in estensione ai settori limitrofi dell’ Appennino meridionale, Etna e Gennargentu, difficilmente interesseranno le coste. Nelle ore serali le precipitazioni andranno rapidamente attenuandosi e i cieli in nottata risulteranno per lo più sereni o poco nuvolosi ovunque. […]