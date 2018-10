Temperature miti in Lombardia, Piemonte e canton Ticino già al primo mattino odierno con il vento di caduta (Foehn o favonio) vediamo insieme cos’è esattamente questo fenomeno.

Foehn: temperature oltre i 20 gradi tra Lombardia, Piemonte e canton Ticino al primo mattino di oggi – 24 Ottobre 2018 – Sole prevalente in gran parte d’ Italia eccetto qualche velatura del cielo per nubi alte e stratificate e clima gradevole con le temperature risalite nella media e localmente al di sopra come sulle regioni di nord-ovest dove si misurano valori oltre i 20 gradi al primo mattino grazie al foehn, oppure favonio in italiano. Il foehn è un vento di caduta caldo e secco che si produce quando una massa d’aria incontra un ostacolo, in particolare una catena montuosa, ed è costretta a risalire (stau). Oggi le correnti prevalenti in Europa hanno una traiettoria da nord verso sud, queste correnti incontrano pertanto le Alpi e durante il percorso discendente (in questo caso settore italiano) l’aria privata di buona parte della sua umidità e si scalda per effetto della compressione adiabatica (circa 1°C/100m), molto più rapidamente del raffreddamento nella risalita che viene regolato dal gradiente adiabatico saturo (circa 0.6°C/100m). […]