Forte grandinata si abbatte al nord Italia: paesaggio completamente imbiancato, allagamenti e disagi. FOTO di quanto accaduto in Liguria

Maltempo in piena azione sull’Italia Maltempo in piena azione sull’Italia, con piogge e temporali anche piuttosto intense. Una nuova forte perturbazione sta determinando e lo farà ancor più nel corso delle prossime ore, piogge e temporali anche forti sulle regioni centrali, in estensione poi anche al nord. Domani invece il maltempo si estenderà a quasi tutto il Paese a causa della presenza di un vortice depressionario, che richiamerà venti di Scirocco molto intensi su tutto il Paese, esaltando ancora una volta il fenomeno dell’acqua alta a Venezia. Forte grandinata in Liguria Qualche ora fa, forti grandinate, unite a importanti sistemi temporaleschi, si sono abbattute su parte della Liguria, in particolare tra la provincia di Genova e La Spezia. Come riportato da “cittadellaspezia.it”, è stata una mattinata difficile e un po’ a sorpresa per gli abitanti di Mattarana, frazione di Carrodano. I chicchi hanno infatti imbiancato completamente il paesaggio, donandogli delle sembianze invernali. Il fenomeno è stato piuttosto intenso ma di breve durata, nel corso delle prossime ore però l’atmosfera resterà piuttosto instabile e non saranno da escludere altre precipitazioni. Colpita anche Sestri Levante Un’altra grandinata si è verificata anche nella provincia di Genova, in particolare nella zona di Sestri Levante, imbiancando anche in questo caso prati e tetti. La grandinata, ha imbiancato la Val Petronio, sino a Sestri Levante. Le zone più colpite sono risultate quelle tra Casarza Ligure e Sestri Levante, dove si sono avuti anche alcuni disagi agli automobilisti.

Maltempo in Liguria Piogge e temporali hanno creato lievi disagi anche nella città di Genova questa mattina, mentre una frana avvenuta questa notte nel Comune di Zoagli, ha interrotto temporaneamente la strada sulle alture che collega i paesi di Cerisola e Semorile. In zona non sono mancati altri smottamenti e la caduta di massi sulla carreggiata. Anche per le prossime ore il tempo risulterà fortemente instabile in Liguria, in particolare nel levante, dove non sono esclusi altri fenomeni particolarmente intensi.

Linea temporalesca si muove verso il centro Italia In queste ore, un’esteso fronte temporalesco, sta muovendo verso le regioni centrali. Attenzione quindi a piogge intense e locali temporali previsti nel corso del pomeriggio su Sardegna, Lazio, Molise, Abruzzo, Umbria e Marche. Fenomeni in risalita rapida anche verso Toscana e soprattutto sul nord-est, dove ci attendiamo quelli più intensi e violenti. Questi si dovrebbero registrare nel corso della serata sulle regioni nord-orientali, in particolare tra Veneto e Friuli, mettendo a rischio ancora una volta la città di Venezia.