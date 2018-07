Forte instabilità: tromba d’aria colpisce Palmi (Reggio Calabria) e violenti temporali il resto della regione. Attenzione alle prossime ore.

Forte instabilità: tromba d’aria colpisce Palmi (Reggio Calabria) e violenti temporali il resto della regione. Attenzione alle prossime ore – Nel tardo pomeriggio di ieri violenti temporali si sono sviluppati sull’appennino meridionale sconfinando anche in alcuni tratti costieri come ad esempio in Calabria. Nella serata poi il maltempo ha colpito con forza parte della regione, con diverse trombe marine davanti la costa Viola vicino lo Scoglio dell’Ulivo a Palmi e forti temporali con annesse grandinate in Aspromonte. Per quanto riguarda la giornata odierna, particolare attenzione alle prossime ore, poichè violenti temporali in formazione sull’appennino si dirigeranno verso la costa, impegnando soprattutto il versante ionico calabrese, soprattutto tra catanzarese e crotonese. Piogge tra tardo pomeriggio e sera saranno però probabili sull’intera regione, alternate a generose pause soleggiate. […]