Ghiaccio artico di nuovo in crescita in questo periodo, nel mese di Settembre raggiunto il minimo stagionale con 1,7 milioni di chilometri quadrati in meno rispetto la media.

Ghiaccio ARTICO: raggiunto il minimo stagionale di estensione, vediamo come procede ora la ricrescita – 24 Ottobre 2018 – Raggiunto il valore minimo di estensione del ghiaccio artico tra il 19 settembre e il 23 settembre 2018, l’estensione del ghiaccio marino artico per il mese di settembre 2018 è stata in media di 4,71 milioni di chilometri quadrati (sesto settembre più basso nel record del satellite dal 1979 al 2018). Valori inferiori la media (1981-2010) di 1,70 milioni di chilometri quadrati. La perdita di ghiaccio marino durante la prima metà di settembre si è verificata principalmente nella parte orientale della Siberia poichè i venti provenienti da sud hanno portato aria calda nella regione. Il ritiro in queste aree è stato parzialmente compensato dall’espansione del ghiaccio nel Mare di Beaufort orientale e nei mari di Kara e Barents del nord. Tuttavia dall’estensione minima stagionale raggiunta il 19 settembre e il 23 settembre 2018, la crescita di ghiaccio è avanzata nell’Arcipelago canadese, nei mari settentrionali di Chukchi e Beaufort e nel Mare Orientale della Groenlandia, ritirandosi leggermente all’interno del Mare di Kara. […]