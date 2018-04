Intensa grandinata a Castelnuovo di Garfagnana, provincia di Lucca.

Grandine in Garfagnana: nelle ultime ore precipitazioni intense su gran parte d’ Italia – 5 Aprile 2018 – Il maltempo che soprattutto nella giornata di ieri ha interessato le regioni del Nord Italia ha colpito soprattutto la Liguria e la Toscana settentrionale. Piogge molto intense, temporali e grandinate hanno caratterizzato la giornata. Sulla località Toscana di Castelnuovo di Garfagnana un’ intensa grandinata è stata registrata nella giornata di ieri, imbiancando il paesaggio. Non si è trattato di neve bensì di grandine, con chicchi anche grossi che hanno ricoperto le strade e le case della località lucchese. Nella Garfagnana le precipitazioni di forte intensità non sono così rare e nel periodo primaverile i temporali con grandine sono piuttosto frequenti. Ricordiamo che la grandine è un tipo di precipitazione solida di piccoli chicchi di ghiaccio dal diametro superiore i 5 mm. Le condizioni atmosferiche necessarie perché la grandine si verifichi sono forti correnti ascensionali, condizioni di forte instabilità atmosferica e temperature sotto lo zero al di sopra della superficie. […]