METEO – Il cielo diventa all’improvviso paurosamente nero in pieno giorno, città immersa nella totale oscurità. VIDEO di quanto accaduto a Pechino

Il cielo diventa improvvisamente nero in pieno giorno, città immersa nella totale oscurità – VIDEO

Immagini davvero inquietanti quelle che hanno mostrato l’oscurità scendere nella capitale cinese, Pechino, anche se era soltanto il primo pomeriggio. Il video, girato alle 15:45 del 21 maggio, mostra il paesaggio della città che passa dalla luce al nero, come riporta alertageo.org. Il giornalista della BBC Edward Lawrence afferma: “Sono le 15.45. All’improvviso l’oscurità è scesa su Pechino. “Letteralmente 10 minuti fa c’era un bel po ‘di luce e ora eccola.” Il materiale è stato visualizzato più di 97.000 volte da quando Edward lo ha pubblicato su Twitter. “È molto raro, abbiamo molte nuvole scure e forti piogge nel sud della Florida e non fa mai buio come la notte durante il giorno“, ha detto uno spettatore.

Da cosa è stata causata l’oscurità?

Si ritiene che la strana vista sia stata causata da un’enorme tempesta che si è abbattuta su Pechino, con fulmini visti prima che il video fosse girato. Un altro utente ha scritto: “Questo è pazzo”. Mentre un terzo ha detto: “Non ha alcun senso”. Edward ha condiviso un’altra clip poco dopo aver mostrato la pioggia battente che ha colpito la città. Quindi 10-15 minuti dopo, la luce è tornata nell’area dopo forti piogge. Le immagini sono state prese lo stesso giorno delle due sessioni plenarie annuali del regime comunista, portando alcuni teorici della cospirazione a sostenere stranamente che le immagini fossero un segno dal cielo, ma ovviamente non si è trattato di nulla di tutto ciò.

Temporali e calo termico in arrivo in Italia

Un peggioramento meteo sta interessando la nostra Penisola a causa del transito di una goccia fredda in quota proveniente dai Balcani. Nelle prossime ore oltre a piogge e temporali, calo termico con clima comunque fresco rispetto al periodo. In queste prime ore di Venerdì 29 maggio precipitazioni sparse interessano le regioni del Centro-Nord risultando anche a carattere di temporale specie su Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Marche. Schiarite più ampie al Sud dove il peggioramento meteo è atteso nelle prossime ore. Instabilità che ci terrà compagnia anche nel weekend e per i primissimi giorni di giugno