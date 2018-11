Inquinamento atmosferico: condizioni meteo ideali per l’ aumento dello Smog in Italia

Anticiclone dominante in Italia, nebbie e inquinamento atmosferico in aumento.

L’inquinamento torna a far parlare di sé sull’Italia in questi giorni di metà Novembre per via della presenza fissa dell’anticiclone in Italia il quale sarà il responsabile delle condizioni di generale stabilità da Nord a Sud sulla nostra Penisola. In queste ore foschie, nebbie e nubi basse vengono segnalate in pianura Padana, Toscana e Umbria. Attenzione alle riduzioni della visibilità in queste ultime aree specie al primo mattino e di nuovo dalla serata. Seguite tuttavia i prossimi aggiornamenti sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube per rimanere sempre informati sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore con le nebbie sempre presenti e pm10 n aumento. […]