IRRUZIONE di FREDDO ARTICO, a seguire GOCCIA FREDDA in arrivo nel MEDITERRANEO, ecco le previsioni

A partire dalla giornata di martedì 7 gennaio l’ondata di freddo in questione traslerà successivamente verso oriente, abbandonando difatti la nostra Penisola e quella balcanica. Tuttavia, dei refoli di freddo condizioneranno ancora il clima del Mediterraneo, rispetto a quanto si pensasse nei passati giorni, con una goccia fredda in isolamento che andrà a posizionarsi nei pressi dell’isola di Malta. Vediamo cosa comporterà questo.

L’Anticiclone di origine azzorriana che ormai da diversi giorni sta interessando l’ Italia e tutta l’ Europa centro-occidentale sta iniziando a mostrare qualche cedimento grazie all’ingresso di flussi umidi in arrivo dai quadranti nordoccidentali verso il Mediterraneo centrale, responsabile di un aumento progressivo della copertura nuvolosa nelle prossime ore soprattutto lungo il versante tirrenico. E’ sulla parte alta di tale settore infatti che in serata sono previste delle piogge deboli e occasionali, mentre domani sera il maltempo si sposterà a sud, sulla Calabria meridionale tirrenica e nelle aree poste nelle vicinanze dello stretto di Messina.

Maltempo sulle regioni joniche

Una goccia fredda sita sul basso Mediterraneo innescherebbe inevitabilmente una circolazione depressionaria sul Mare Jonio. Conseguentemente avrebbe come risvolto un’ondata di maltempo a partire da martedì 7 gennaio in arrivo sulle regioni meridionali di sponda jonica, in primis Sicilia, ma anche Calabria, Basilicata e Puglia. Ciò consentirà anche alle temperature di rimanere intorno alla media del periodo, non solo nelle aree colpite dal maltempo, ma anche al centro-nord.