La Protezione Civile ha diramato l’allerta in 12 regioni: sfuriata di nubifragi sta per colpire tutte queste città. Lista

Moderata criticità per rischio idrogeologico e allerta arancione in Molise nelle seguenti zone: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro. Ordinaria criticità per rischio idrogeologico e allerta gialla in Molise nelle seguenti zone: Litoranea.

Per quanto riguarda la giornata di domani, martedì 5 novembre 2019, la Protezione Civile ha dichiarato lo stato di ordinaria criticità per rischio idrogeologico e allerta arancione in Campania , nelle seguenti zone: Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alto Volturno e Matese, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alta Irpinia e Sannio, Tusciano e Alto Sele. Ordinaria criticità per rischio temporali e allerta gialla in Campania nelle seguenti zone: Basso Cilento, Piana Sele e Alto Cilento, Tanagro.

In relazione alla giornata di domani, martedì 5 novembre 2019, la Protezione Civile ha dichiarato lo stato di moderata criticità per rischio temporali e allerta arancione nel Lazio nelle seguenti zone: Bacini Costieri Sud, Appennino di Rieti, Bacino del Liri, Aniene Moderata criticità per rischio idraulico e allerta arancione nel Lazio nelle seguenti zone: Bacini Costieri Sud, Appennino di Rieti, Bacino del Liri, AnieneValtellina. Ordinaria criticità per rischio temporali e allerta arancione nel Lazio nelle seguenti zone: Bacini Costieri Nord, Roma, Bacino Medio Tevere.

Nella giornata di domani, martedì 5 novembre 2019, il maltempo tornerà ad abbattersi con grande vigore su tante regioni italiane. In tal senso, la Protezione Civile ha diramato l’allerta in ben 12 regioni (tra allerta arancione e allerta gialla) e di seguito vi daremo conto nel dettaglio della situazione.

Ordinaria criticità per rischio idraulico e allerta gialla in Friuli Venezia-Giulia nelle seguenti zone: Bacino dell’Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino di Levante / Carso. Ordinaria criticità per rischio idrogeologico e allerta gialla in Friuli Venezia-Giulia nelle seguenti zone: Bacino dell’Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino di Levante / Carso.

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico e allerta gialla in Lombardia nelle seguenti zone: Alta Valtellina, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Orobie bergamasche, Appennino pavese.

In relazione alla giornata di domani, martedì 5 novembre 2019, la Protezione Civile ha dichiarato lo stato di moderata criticità per rischio idrogeologico e allerta gialla in Liguria nelle seguenti zone: Bacini Liguri Marittimi di Levante.

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico e allerta giall a in Toscana nelle seguenti zone: Serchio-Costa, Fiora e Albegna, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Isole, Mugello-Val di Sieve, Ombrone Gr-Alto, Ombrone Gr-Medio, Serchio-Garfagnana-Lima, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Versilia, Valtiberina, Ombrone Gr-Costa, Valdarno Inf., Valdelsa-Valdera, Arno-Costa, Valdichiana, Etruria

Ordinaria criticità per rischio idraulico e allerta gialla in Toscana nelle seguenti zone: Lunigiana Ordinaria criticità per rischio temporali e allerta gialla in Toscana nelle seguenti zone: Serchio-Costa, Fiora e Albegna, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Isole, Mugello-Val di Sieve, Ombrone Gr-Alto, Ombrone Gr-Medio, Serchio-Garfagnana-Lima, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Versilia, Valtiberina, Ombrone Gr-Costa, Valdarno Inf., Valdelsa-Valdera, Arno-Costa, Valdichiana, Etruria.

Per quanto riguarda la giornata di domani, martedì 5 novembre 2019, la Protezione Civile ha dichiarato lo stato di ordinaria criticità per rischio temporali e allerta gialla in Emilia Romagna nelle seguenti zone: Bacini romagnoli, Bacini emiliani centrali, Bacini emiliani occidentali, Bacini emiliani orientali. Ordinaria criticità per rischio idrogeologico e allerta gialla in Emilia-Romana nelle seguenti zone: Bacini emiliani centrali, Bacini emiliani occidentali, Bacini emiliani orientali.

Protezione Civile, allerta gialla in Umbria, Marche, Abruzzo e Basilicata

In relazione alla giornata di domani, martedì 5 novembre 2019, la Protezione Civile ha dichiarato lo stato di ordinaria criticità per rischio idraulico e allerta gialla in Umbria nelle seguenti zone: Nera – Corno.

Ordinaria criticità per rischio temporali e allerta gialla in Umbria nelle seguenti zone: Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiani – Paglia, Medio Tevere, Alto Tevere, Chiascio – Topino.

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico e allerta gialla in Umbria nelle seguenti zone: Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiani – Paglia, Medio Tevere, Alto Tevere, Chiascio – Topino

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico e allerta gialla nelle Marche nelle seguenti zone: Marc-5, Marc-3, Marc-1.

Ordinaria criticità per rischio temporali e allerta gialla in Abruzzo nelle seguenti zone: Bacino dell’Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro.

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico e allerta gialla in Abruzzo nelle seguenti zone: Bacino dell’Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro.

Ordinaria criticità per rischio temporali e allerta gialla in Umbria nelle seguenti zone: Basi-C, Basi-A2, Basi-D

Dunque, la città maggiormente colpite risulteranno essere: Perugia, Ascoli Piceno, Terni, L’Aquila.