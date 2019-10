La Protezione Civile sta diramando la nuova allerta meteo: nubifragi in arrivo su tutte queste città. Lista completa

Moderata criticità per rischio idrogeologico e allerta arancione in Lombardia nelle seguenti zone: Laghi e Prealpi Varesine, Valchiavenna, Orobie bergamasche, Lario e Prealpi occidentali, Media-bassa Valtellina. Ordinaria criticità per rischio idraulico e allerta gialla in Lombardia nelle seguenti zone: Laghi e Prealpi Varesine, Valchiavenna, Lario e Prealpi occidentali, Pianura centrale, Bassa pianura occidentale Ordinaria criticità per rischio temporali e allerta gialla in Lombardia nelle seguenti zone: Laghi e Prealpi Varesine, Valchiavenna, Laghi e Prealpi orientali, Orobie bergamasche, Lario e Prealpi occidentali, Nodo idraulico di Milano, Pianura centrale, Appennino pavese, Media-bassa Valtellina, Bassa pianura occidentale. Ordinaria criticità per rischio temporali e allerta gialla in Lombardia nelle seguenti zone: Alta Valtellina, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese.

In relazione alla giornata di domani, martedì 22 ottobre 2019, la Protezione Civile ha dichiarato lo stato di moderata criticità per rischio idraulico e allerta arancione in Lombardia nelle seguenti zone: Orobie bergamasche, Nodo idraulico di Milano, Media-bassa Valtellina.

Dunque la giornata di lunedì 21 ottobre è stata particolarmente complicata in Liguria e in Lombardia, ma il maltempo non sembra essere intenzionato ad abbandonare il nord Italia. Nella giornata di martedì 22 ottobre, infatti, la Protezione Civile ha diramato l’allerta arancione e gialla per alcune aree della Lombardia e allerta gialla per delle zone Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria ed Emilia-Romagna. Di seguito andremo ad analizzare la situazione nello specifico.

Moderata criticità per rischio idrogeologico e allerta arancione in Liguria nelle seguenti zone: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Centro. Ordinaria criticità per rischio idrogeologico e allerta gialla in Liguria nelle seguenti zone: Bacini Liguri Marittimi di Levante.

Per quanto riguarda la giornata di domani, martedì 22 ottobre 2019, la Protezione Civile ha dichiarato lo stato di ordinaria criticità per rischio temporali e allerta arancione in Liguria , nelle seguenti zone: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Centro.

Protezione Civile, allerta arancione in Piemonte e gialla in Emilia Romagna

In relazione alla giornata di domani, martedì 22 luglio 2019, la Protezione Civile ha dichiarato lo stato di moderata criticità per rischio idraulico e allerta arancione in Piemonte nelle seguenti zone: Toce.

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico e allerta gialla in Piemonte nelle seguenti zone: Belbo e Bormida, Scrivia, Pianura settentrionale, Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella.

Ordinaria criticità per rischio temporali e allerta gialla in Piemonte nelle seguenti zone: Belbo e Bormida, Scrivia, Pianura settentrionale.

Ordinaria criticità per rischio idraulico e allerta gialla in Emilia Romagna nelle seguenti zone: Bacini emiliani occidentali, Pianura e bassa collina emiliana occidentale.

Ordinaria criticità per rischio temporali e allerta gialla in Emilia Romagna nelle seguenti zone: Bacini emiliani centrali, Bacini emiliani occidentali, Pianura e bassa collina emiliana occidentale.

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico e allerta gialla in Emilia Romagna nelle seguenti zone: Bacini emiliani occidentali.

Dunque, la città maggiormente colpite risulteranno essere : Novara, Alessandria, Asti, La Spezia, Parma, Reggio Emilia, Piacenza