La Protezione Civile ha emesso la nuova importante allerta arancione: venti forti ed intensi temporali, lista delle città colpite

Riassunto il quadro meteo italiano delle prossime ore, ecco adesso la previsione della Protezione Civile per la giornata di domani: Precipitazioni: sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale , su Sicilia e Calabria, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, specie sulle aree ioniche. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: massime in locale sensibile aumento sulle regioni centro-meridionali. Venti : forti, con raffiche di burrasca, dai quadranti settentrionali sulla Sicilia e sulle zone ioniche della Calabria, in attenuazione; localmente forti settentrionali sulle restanti regioni meridionali, in attenuazione pomeridiana. Mari: agitati il Canale di Sardegna e localmente il Tirreno meridionale e lo Stretto di Sicilia; molto mossi i restanti bacini centro-meridionali; tutti con moto ondoso in attenuazione pomeridiana e serale.

Dopo le ultime piogge di questa mattina tra basse Marche, Abruzzo, Umbria e Lazio, alcune anche di forte intensità, schiarite sempre più ampie hanno interessato le regioni centrali, a parte le ultime piogge sul basso Lazio, mentre il sole ha dominato indisturbato al settentrione. Situazione diversa invece al meridione, dove forti venti e precipitazioni anche intense stanno continuando anche in queste ore, soprattutto all’estremo sud e in Sicilia.

Allerta arancione, ecco dove

Per la giornata di domani, Martedì 8 ottobre 2019: MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE: Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Orientale, versante ionico. MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE: Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Orientale, versante ionico. MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE: Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Orientale, versante ionico. ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA: Calabria: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale. Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Centro-Meridionale e isole Pelagie. Città a rischio nella giornata di martedì saranno tutte quelle della Calabria e in particolare quelle della Sicilia nord-orientale, specie Messina e Catania.