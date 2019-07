La Protezione Civile sta diffondendo la nuova allerta meteo: nubifragi pronti a colpire molte città. Lista completa

Maltempo in alcune regioni del nord Italia giovedì 4 luglio 2019

Nella giornata di domani, giovedì 4 luglio 2019, il maltempo continuerà ad imperversare in alcune regioni del nord Italia. Di seguito potrete leggere la situazione aggiornata in relazione alle zone interessate da forti temporali, con la Protezione Civile che ha emesso il consueto bollettino.

Protezione Civile, allerta gialla in Lombardia

In relazione alla giornata di domani, giovedì 4 luglio 2019, la Protezione Civile ha dichiarato lo stato di ordinaria criticità per rischio idraulico e allerta gialla in Lombardia nelle seguenti zone: Nodo idraulico di Milano. Ordinaria criticità per rischio temporali e allerta gialla sempre in Lombardia: Pianura centrale, Nodo idraulico di Milano, Laghi e Prealpi orientali, Alta Valtellina, Appennino pavese, Alta pianura orientale, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Bassa pianura occidentale, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Valcamonica, Bassa pianura orientale

Dunque, la città maggiormente colpite risulteranno essere Milano, Monza, Bergamo, Varese, Como, Lecco, Pavia, Brescia, Mantova e Cremona.

Protezione Civile, allerta gialla in Piemonte

Per quanto riguarda la giornata di domani, giovedì 4 luglio 2019, la Protezione Civile ha dichiarato lo stato di ordinaria criticità per rischio temporali e allerta gialla in Piemonte, nelle seguenti zone: Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Pianura settentrionale, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Pianura Torinese e Colline

Dunque, le città maggiormente colpite risulteranno essere: Torino, Biella e Vercelli