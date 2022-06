Lotto e Superenalotto, estrazioni oggi martedì 28 giugno 2022: numeri vincenti, almanacco del giorno e meteo

Lotto e Superenalotto: ecco i numeri vincenti delle estrazioni di oggi, martedì 28 giugno 2022 – Meteo e almanacco del giorno

In quest’articolo trovate i numeri vincenti delle estrazioni di Lotto e Superenalotto della giornata di oggi, martedì 28 giugno 2022. Quali saranno le combinazioni che faranno sognare gli italiani? Il jackpot del Superenalotto ha raggiunto la cifra record di 229,3 milioni di euro. Leggete anche: Numeri vincenti Lotto e Superenalotto del 25/6.

Almanacco del giorno di oggi, martedì 28 giugno 2022

Oggi, martedì 28 giugno 2022, la Chiesa cattolica ricorda e celebra Sant’Ireneo. Tra i nati illustri di oggi figurano l’attrice Sabrina Ferilli (1964), il poeta Luigi Pirandello (1867) e il presentatore tv Marco Columbro (1950). Tra i fatti importanti avvenuti in questa data nel 1914 fu assassinato l’Arciduca d’Austria, attentato che diede inizio alla Prima Guerra Mondiale, e nel 1846 fu inventato il sassofono.

Estrazioni Lotto e Superenalotto di oggi, martedì 28 giugno 2022

Combinazione vincente: 19 32 36 55 71 81

Numero Jolly: 48

Superstar: 64

Estrazioni Lotto oggi, martedì 28 giugno 2022: ecco i numeri vincenti

BARI 39 8 7 75 55

CAGLIARI 17 23 83 11 70

FIRENZE 72 84 20 9 55

GENOVA 18 42 84 69 87

MILANO 78 39 52 41 60

NAPOLI 60 7 27 81 74

PALERMO 54 87 50 64 23

ROMA 9 14 80 75 71

TORINO 39 38 33 88 19

VENEZIA 64 12 35 28 18

NAZIONALE 44 19 8 63 40



Previsioni meteo Italia domani, mercoledì 29 giugno 2022

Al Nord al mattino instabilità al Nord-Est con piogge e acquazzoni, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio instabilità con acquazzoni e temporali sulle Alpi, variabilità asciutta altrove. In serata residui fenomeni sulle Alpi centro-orientali, graduali schiarite in arrivo altrove. Al Centro al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni, addensamenti sulla Toscana settentrionale. Al pomeriggio ancora tempo stabile con cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo con cieli soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni.