Lotto e Superenalotto, estrazioni oggi martedì 18 ottobre 2022: numeri vincenti, almanacco del giorno e meteo

Lotto e Superenalotto, estrazioni oggi, martedì 18 ottobre 2022: risultati e numeri vincenti

In quest’articolo trovate i numeri vincenti delle estrazioni del Lotto e del Superenalotto di oggi, martedì 18 ottobre 2022. Il jackpot del Superenalotto per l’estrazione di stasera ammonta alla cifra record di 290,5 milioni di euro. Sul sito della Lottomatica trovate anche statistiche e curiosità come i numeri ritardatari e i più frequenti del Lotto. Numeri vincenti del Lotto e del Superenalotto, estrazioni di sabato 15 ottobre 2022.

Estrazioni Superenalotto di oggi, martedì 18 ottobre 2022

Combinazione vincente: 56 31 5 57 4 59

Numero Jolly: 51

Superstar: 75

Estrazioni Lotto martedì 18 ottobre 2022: ecco i numeri vincenti

BARI 2 29 30 44 11

CAGLIARI 37 81 35 42 2

FIRENZE 10 86 14 7 60

GENOVA 67 88 70 41 58

MILANO 30 47 39 37 77

NAPOLI 37 72 67 41 25

PALERMO 70 63 22 77 2

ROMA 32 83 87 37 30

TORINO 56 39 63 58 14

VENEZIA 42 80 17 12 30

NAZIONALE 46 61 3 76 22

Al Nord: Al mattino tempo stabile con cieli per lo più sereni, nebbie o foschie alla foce del Po. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli soleggiati ovunque. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi al Nord-Ovest Al Centro: Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni, locali addensamenti sui settori tirrenici. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con assenza prevalente di nuvolosità Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, locali addensamenti su coste tirreniche e Puglia meridionale. Al pomeriggio cieli per lo più soleggiati su tutti i settori. In serata in rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

Almanacco del giorno, martedì 18 ottobre 2022

Martedì 18 ottobre è il 292° giorno dell’anno: alla fine del 2022 mancano 73 giorni. La Chiesa cattolica ricorda San Luca Evangelista. Tra gli eventi da ricordare, nel 1886 venne pubblicato il famoso libro “Cuore”. Tra i nati in questa data figurano gli attori Jean Claude Van Damme (1960) e Zac Efron (1987).