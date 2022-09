Lotto e Superenalotto, estrazioni oggi, martedì 20 settembre 2022: numeri vincenti, meteo e almanacco del giorno

Lotto e Superenalotto, ecco i numeri vincenti delle estrazioni di oggi, martedì 20 settembre 2022 – Meteo e almanacco del giorno

(ECCO TUTTI I NUMERI VINCENTI)

In quest’articolo potete scoprire in tempo reale i numeri vincenti delle estrazioni Lotto e Superenalotto di oggi, martedì 20 settembre 2022: quali saranno le combinazioni che faranno sognare gli italiani? Il jackpot del Superenalotto ha raggiunto la cifra record di 274,3 milioni di euro, l’importo più alto mai registrato dalla storia di questo gioco a premi. Leggete anche i numeri vincenti di Lotto e Superenalotto del 17 settembre.

Almanacco del giorno di oggi, martedì 20 settembre 2022

Oggi, martedì 20 settembre 2022, è il 263° giorno dell’anno e in questa data la Chiesa cattolica celebra Santa Candida e Sant’Eustachio. Tra gli eventi storici avvenuti in questa data, nel 1870 ci fu la Breccia di Porta Pia e nel 1946 si tenne la prima edizione del Festival di Cannes. Compiono gli anni oggi l’attrice Sophia Loren (1934), la cantante Loredana Bertè (1950) e la showgirl Belén Rodriguez (1984).

Estrazioni Lotto e Superenalotto di oggi, martedì 20 settembre 2022

Combinazione vincente:

Numero Jolly:

Superstar:

Estrazioni Lotto oggi, martedì 20 settembre 2022: ecco i numeri vincenti

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO 73 43 81 38 85

NAPOLI 46 29 68 20 17

PALERMO

ROMA 4 67 5 17 7

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

CONTINUA A LEGGERE…

Previsioni meteo Italia domani, mercoledì 21 settembre 2022

Al Nord al mattino nuvolosità irregolare con possibili piogge isolate in Romagna e sui rilievi alpini e prealpini centro-occidentali, ampi spazi di sereno al Nord-Est. Al pomeriggio ancora nuvolosità al Nord-Ovest con possibili piogge isolate sulle Alpi, cieli soleggiati altrove. In serata tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, ancora addensamenti al Nord-Ovest. Al Centro al mattino nuvolosità sul versante Adriatico con possibili piogge isolate in Appennino, sole prevalente altrove. Al pomeriggio maggiore nuvolosità tra Lazio e Abruzzo con possibili piogge isolate anche a carattere di rovescio o temporale, soleggiato sulle altre regioni. In serata tempo asciutto su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al Sud e sulle Isole al mattino nuvolosità irregolare su Molise e settori tirrenici con piogge sulla Sicilia orientale, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio nuvolosità in aumento su tutte le regioni con piogge sulle Isole Maggiori. In serata residue piogge tra Calabria, Sicilia e Sardegna, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi.