Lotto e Superenalotto, estrazioni oggi martedì 23 agosto 2022: numeri vincenti, almanacco del giorno e meteo

Lotto e Superenalotto, estrazioni martedì 23 agosto 2022: risultati e numeri vincenti

In quest’articolo potete consultare i numeri vincenti delle estrazioni Lotto e Superenalotto di oggi, martedì 23 agosto 2022. Il jackpot del Superenalotto per l’estrazione odierna ammonta a ben 258,3 milioni di euro. Sul sito della Lottomatica trovate anche le statistiche con i numeri ritardatari e più frequenti del Lotto. Numeri vincenti del Lotto e del Superenalotto, estrazioni di sabato 20 agosto 2022.

Estrazioni Superenalotto di oggi, martedì 23 agosto 2022

Combinazione vincente: 7 52 51 44 47 85

Numero Jolly: 89

Superstar: 72

Estrazioni Lotto martedì 23 agosto 2022: ecco i numeri vincenti

BARI 30 74 20 34 82

CAGLIARI 31 42 74 57 80

FIRENZE 53 20 32 28 80

GENOVA 1 11 40 60 63

MILANO 50 43 45 69 10

NAPOLI 20 11 81 15 84

PALERMO 87 35 90 58 29

ROMA 71 64 33 28 12

TORINO 32 2 75 80 61

VENEZIA 31 39 44 33 87

NAZIONALE 30 24 40 22 4

Previsioni meteo Italia domani, mercoledì 24 agosto 2022

Al Nord al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli soleggiati o al più poco nuvolosi sui settori occidentali. Al pomeriggio ancora tempo stabile, con velature in transito sui settori Alpini specie di nord-ovest. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto su tutte le regioni con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Al Centro al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nessuna variazione con locali addensamenti sulle zone interne e sole prevalente altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità alta in transito sulle regioni Adriatiche. Al Sud e sulle Isole al mattino piogge sparse possibili su Molise, Puglia, Calabria e Sicilia, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali su settori interni Peninsulari e della Sicilia, più asciutto altrove. In serata fenomeni in esaurimento ovunque con nubi sparse e schiarite

Almanacco del giorno, martedì 23 agosto 2022

Oggi, martedì 23 agosto 2022, è il 235° giorno dell’anno e mancano 130 giorni alla fine del 2022. La Chiesa cattolica ricorda Santa Rosa. Il Sole a Roma sorge alle 6:24 e tramonta alle 20:03. Tra gli eventi da ricordare oggi, nel 1927 Sacco e Vanzetti furono condannati a morte e nel 1904 Harry Weed brevettò le catene da neve. Tra i nati illustri di oggi figurano i cantanti Rita Pavone (1945) e Alex Britti (1968).