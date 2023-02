Lotto, estrazione oggi 16 febbraio 2023 e numeri Superenalotto

Al Nord: Al mattino molte nuvole anche basse specie sui settori centro-orientali ma senza fenomeni di rilievo associati. Al pomeriggio ancora tempo stabile con nuvolosità irregolare e schiarite. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con molte nuvole anche basse specie sulla Pianura Padana. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino nuvolosità irregolare sulle regioni tirreniche, anche basse sulla Toscana ma con tempo asciutto, maggiori schiarite altrove. Al pomeriggio ancora tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con nuvolosità in transito e schiarite. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con nubi sparse e schiarite su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità alternata a schiarite. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti deboli dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o quasi calmi.