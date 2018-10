Maltempo: agricoltura italiana gravemente danneggiata. Milioni di euro di danno. Moltissime le regioni colpite

Maltempo: agricoltura italiana gravemente danneggiata. Milioni di euro di danno – Ondate di maltempo sempre più intense, spesso estreme, come quelle che si sono verificate in questo anno 2018 e che si sono accanite un po’ lungo tutta la penisola ma in modo particolare al sud. Dalla Lombardia al Lazio all’Emilia Romagna, dall’Abruzzo alla Sicilia con chilometri di agrumi e ortaggi sott’acqua, muri di contenimento distrutti, alberi abbattuti fiumi esondati. Moltissimi i danni, soprattutto all’agricoltura con intere coltivazioni andate completamente distrutte. La Sicilia una delle regioni più colpite in assoluto in questi mesi, con numerose piantagioni perde, alluvioni lampo e purtroppo anche delle vittime. L’Italia secondo Coldiretti si colloca tra i dieci Paesi più colpiti al mondo per alluvioni, siccità, ondate di caldo e terremoti. La grandine è probabilmente il tipo di precipitazione più devastante che possa verificarsi in natura e sicuramente quello più temuto dagli agricoltori, capace infatti di distruggere in pochissimi minuti il lavoro i una vita. […]