Maltempo al nord: enorme voragine si apre a San Remo. Prossime ore ad alto rischio. Possibili criticità

Maltempo al nord: enorme voragine si apre a San Remo. Prossime ore ad alto rischio – Pioggia incessante in Liguria, un po’ su tutta la regione dalla giornata di ieri con numerose zone già oltre i 100 millimetri. Nel ponente ligure, esattamente a San Remo una enorme voragine questa notte si è aperta sulla strada dei Tre Ponti, nei pressi dei Bagni Azzurri. Il meteo non aiuta sicuramente in zona anche coloro che ancora adesso sono sul posto per far luce su quanto accaduto. Nubifragi incessanti stanno colpendo tutta la Riviera dei fiori ma i problemi maggiori restano nel genovese dove si segnalano smottamenti e numerose strade completamente allagate. Disagi in gran parte del nord sotto il maltempo ormai da oltre 24 ore. Moltissimi gli interventi dei Vigili del Fuoco, anche in pieno centro città tra Genova ed Imperia, dove sono servite ore per liberare e sotto passi completamente allagati. […]