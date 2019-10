MALTEMPO – Ancora PIOGGE e TEMPORALI: Protezione Civile costretta ad emettere una nuova ALLERTA METEO, ecco la lista delle città interessate

Benvenuta primavera sulle regioni centrali

Sarebbe proprio il caso di dare il benvenuto alla primavera sulle regioni centrali, se non fosse che siamo nel pieno di ottobre. I cieli infatti in queste zone si sono presentate fin dalla primissima mattina in prevalenza soleggiati o poco nuvolosi, con temperature che soprattutto per i valori massimi risultano addirittura lievemente sopra la media del periodo. Stesse condizioni di tempo le troviamo anche in parte del sud e sulle regioni nord-occidentali, dove tuttavia i valori termici rimangono leggermente più freschi. La notte fresco grazie al fenomeno dell’inversione termica.

Ancora maltempo al sud, dal tardo pomeriggio anche sulle regioni settentrionali

Per quanto riguarda ancora la giornata odierna, prosegue l’ondata di maltempo sui settori jonici di Sicilia e Calabria, grazie alla continua affluenza di correnti instabili provenienti da una goccia fredda sita sulle coste nordafricane. Sull’altro polo italiano invece, quello settentrionale, l’instabilità arriverà nel corso del tardo pomeriggio grazie all’affondo di un cavetto instabile di origine atlantica. I rovesci colpiranno in maniera anche intensa la Lombardia centro-settentrionale, per poi estendersi sulle regioni nord-orientali dove i fenomeni attesi sono generalmente moderati.

Domani nuova giornata di maltempo al sud, migliora al nord

Il peggioramento di cui abbiamo appena parlato sul nord Italia sarà veramente fugace, tanto che già dalla tarda mattinata o primo pomeriggio di domani giovedì 10 ottobre, i cieli si presenteranno ovunque in prevalenza soleggiati o poco nuvolosi, con temperature nuovamente in ripresa su valori anche sopra la media del periodo. La risalita della goccia fredda responsabile quest’oggi dell’instabilità sui settori jonici, nella giornata di domani causerà condizioni di maltempo più generalizzato al sud, con piogge e probabili temporali anche sui settori meridionali della Puglia entro la tarda mattinata o primo pomeriggio. Temperature che rimangono anche sotto la media del periodo in queste zone.