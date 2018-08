Maltempo protagonista in Italia con temporali e locali nubifragi nel weekend: migliora da lunedì 27 agosto con le ultime piogge al Sud.

MALTEMPO: attesi temporali e locali nubifragi nelle prossime ore, migliora da lunedì 27 – 25 agosto 2018 – Italia nella morsa del maltempo intenso in questo ultimo weekend di agosto con la perturbazione atlantica di cui tanto si è parlato nei giorni scorsi che è ormai arrivata sulla nostra Penisola. Acquazzoni, temporali, locali nubifragi e un generale calo delle temperature saranno i tratti distintivi del meteo nelle prossime ore, con soprattutto le regioni settentrionali che dovranno fare i conti con il maltempo. I fenomeni più intensi sono attesi soprattutto sul Triveneto, sulla Lombardia e sull’Emilia Romagna: non mancherà qualche pioggia anche al Centro Sud Italia specie sulle zone interne. Non mancherà neanche qualche fiocco di neve sulle Alpi di confine orientali: qui sono attese nevicate localmente sotto i 2000 metri. Domenica 26 agosto, seguendo l’evoluzione della perturbazione, il maltempo arriverà anche sulle regioni centro meridionali: al Nord sono attesi gli ultimi temporali, sempre localmente a carattere di nubifragio, nelle ore diurne sui settori centro orientali, mentre migliorerà da Ovest. Al Centro Sud Italia sono attesi fenomeni anche intensi specie sul versante Adriatico, con piogge sparse fin dal mattino però anche sul Tirreno. Più asciutto solo sulla Sardegna. Lunedì 27 le ultime precipitazioni bagneranno le regioni meridionali, con il maltempo ormai esaurito sull’Italia: l’anticiclone infatti è previsto in espansione sul Mediterraneo, con dunque un inizio di settimana stabile e generalmente soleggiato. […]