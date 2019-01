Maltempo e neve: scuole chiuse nella giornata di domani 31 gennaio 2019

Nuovo peggioramento in arrivo

Una nuova perturbazione farà il suo ingresso nel Mediterraneo a partire dalle prossime ore e tra la giornata di domani e quella di venerdì porterà una nuova intensa fase di maltempo soprattutto lungo le regioni tirreniche. Il maltempo terrà nella sua morsa l’Italia ancora per diversi giorni con nuove occasioni per piogge intense e nevicate. In questa fase infatti, tra domani sera e il fine settimana, non sono escluse nuove nevicate sino in pianura al nord-ovest, soprattutto in Piemonte dove resisterà dell’aria più fredda al suolo, rispetto alle restanti zone del nord della penisola. L’evoluzione è in costante aggiornamento e il mese di febbraio sembra voler stupire e mostrare molto probabilmente altre ondate artiche dirette verso il Mediterraneo anche nella seconda decade, con probabile contributo continentale. Sulla tendenza a lungo termine torneremo in maniera più dettagliata più avanti. Per ulteriori dettagli seguite come sempre il nostro sito meteo e il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo anche ad iscrivervi.