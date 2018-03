Maltempo: fiumi che preoccupano in molte regioni, soprattutto in Emilia. Altre piogge in previsione

Maltempo: fiumi che preoccupano in molte regioni, soprattutto in Emilia. – In questi giorni precipitazioni abbondanti hanno colpito parte del nord e regioni del versante tirrenico ma è soprattutto sull’Emilia Romagna che i fiumi risultano in piena. Quasi tutti i corsi d’acqua in regione hanno registrato superamenti di soglia a partire dalla giornata di domenica. In particolar modo risulta interessata soprattutto l’Emilia e la provincia di Parma. L’acqua adesso sta defluendo regolarmente ma ancora per oggi permane uno stato di preoccupazione in tutta l’Emilia. Sicuramente la giornata variabile e con assenza di piogge aiuta notevolmente i corsi d’acqua. Un sospiro di sollievo prima di altre abbondanti precipitazioni attese nella giornata di giovedì. […]