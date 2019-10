MALTEMPO – FLUSSO ATLANTICO in ulteriore affondo in ITALIA, sarà ancora MALTEMPO. La Protezione Civile dirama l’ALLERTA, ecco le città interessate

Maltempo al centro-nord e da questa sera anche in Campania

La giornata odierna è passata in cavalleria all’insegna del maltempo di stampo atlantico, grazie a delle correnti instabili presenti ad alte quote e provenienti dai quadranti settentrionali. L’instabilità ha colpito e continua a farlo soprattutto i settori tirrenici centrali quest’oggi, con piogge distribuite a macchia di leopardo in queste aree. In serata, i rovesci saranno plausibili anche sui settori costieri della Campania, con temperature in diminuzione al passaggio dei fenomeni.

Il sud è il settore fin ora più riparato dalle correnti instabili

Fin ad oggi il sud Italia è stato il settore italiano più riparato dalle piogge con le condizioni di tempo che, malgrado la nuvolosità apparisse talvolta anche minacciosa di pioggia, sono comunque rimaste asciutte. Da questo discorso sono però esenti molte località poste sulle aree costiere tirreniche, che hanno risentito negli ultimi giorni anch’esse del flusso perturbato presente ad alte quote. Tra queste, ci sarà anche entro la serata odierna il litorale campano, come accennato in precedenza.

Domani nuova giornata di maltempo

Per quanto riguarda la giornata di domani venerdì 1° novembre, in concomitanza della festa di Ognissanti, è attesa una nuova giornata di maltempo per l’Italia, che si sposterà verso sud a causa di una ulteriore spinta delle correnti instabili. Piogge e rovesci interesseranno dunque principalmente i settori costieri del sud, con innescamento di una circolazione instabile anche sulle aree joniche entro il pomeriggio. Instabilità che entro la serata di domani coinvolgerà comunque tutto o gran parte del meridione con rovesci perlopiù di debole o moderata intensità.