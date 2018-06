Maltempo: grandinate e temporali intensi pronti a colpire nuovamente tutte queste regioni. I dettagli

Maltempo: grandinate e temporali intensi pronti a colpire nuovamente tutte queste regioni. I dettagli – Maltempo senza sosta su alcune zone della penisola, in modo particolare al centro e al sud, soltanto su limitate zone del settentrione. Nelle prossime ore clima poco estivo, quasi autunnale al sud, con temporali e locali grandinate in modo particolare su Puglia, Basilicata, Calabria e nord-est della Sicilia con temperature ben al di sotto delle medie stagionali. Attenzione a possibili grandinate anche intense e allagamenti in particolare tra tardo pomeriggio e sera quando i fenomeni potranno essere anche molto forti e associati a violente raffiche di vento. […]