Maltempo in Abruzzo: esondazioni di fiumi, frane e numerosi allagamenti. Situazione in miglioramento

Maltempo in Abruzzo: esondazioni di fiumi, frane e numerosi allagamenti – Maltempo che ha colpito duramente il medio adriatico, in modo particolare l’Abruzzo con piogge, temporali, allagamenti e frane. Nel pescarese e nel chietino in 24 ore è caduta la pioggia che generalmente cade in due mesi, superando abbondantemente i 200 mm. Molti i disagi e tra questi, una situazione particolarmente grave si è registrata nel chietino, in via Forlanini a causa dello straripamento del fiume Alento. L’esondazione ha investito l’unica via di accesso per alcune abitazioni della zona e, quindi, alcuni abitanti sono rimasti intrappolati in casa. Il ritiro odierno delle acque, a causa della cessazione delle piogge, ha lasciato le strade principali completamente infangate e da agosto scorso non è la prima volta che si verifica una situazione del genere. […]