Maltempo in arrivo: raffica di temporali pomeridiani su tutte queste regioni. Contemporaneo forte peggioramento al nord-ovest. La situazione nel dettaglio

Maltempo in arrivo: raffica di temporali pomeridiani su tutte queste regioni. Contemporaneo forte peggioramento al nord-ovest – Dopo la parentesi calda africana, un fronte temporalesco sta abbordando il settentrione e nelle prossime ore porterà violenti temporali a cominciare dal nord-ovest. Il fronte accompagnato da aria fresca, apporterà fenomeni piuttosto violenti che entro sera interesseranno gran parte del nord. Altrove, come sempre negli ultimi giorni, crescente instabilità pomeridiana e temporali anche intensi, specie sulle zone interne. Piogge, temporali e grandinate nelle prossime ore colpiranno tutte le zone interne del centro-sud, in modo particolare Toscana, Umbria, Marche interne, Abruzzo interno, Lazio, Molise, Puglia interna, Basilicata, Calabria e Sicilia settentrionale. Fenomeni anche intensi su città come Viterbo, Firenze, Arezzo, Perugia, Urbino, Frosinone, Campobasso, Matera, Cosenza. […]