L’ anticiclone delle Azzorre in cedimento sul bacino del Mediterraneo consentirà il transito di una saccatura di bassa pressione di matrice Atlantica.

Maltempo in arrivo sulle regioni nord-occidentali italiane – 25 Gennaio 2018 – Il transito di una saccatura di bassa pressione di matrice nord-atlantica riporterà le precipitazioni sull’ Italia nelle prossime ore ma solo sulle regioni di nord-ovest, Toscana e Sardegna. Saranno in particolare la Liguria e il Piemonte le regioni maggiormente interessate dal maltempo con piogge diffuse e nevicate sull’ arco alpino occidentale dai 1200 metri di quota. Sul resto della penisola invece il tempo resterà stabile in quanto la circolazione depressionaria seguirà la traiettoria nord-sud attraverso il bacino del Mediterraneo occidentale arrivando in poche ore sulle coste del nord Africa. Le temperature non subiranno grandi variazioni se non un lieve calo nei valori massimi riportandosi così più in linea con la media del periodo. […]