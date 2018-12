Maltempo in Calabria: piogge e temporali insistono sulla regione

Maltempo Calabria: nubifragio a Soverato

Questa notte un violento nubifragio ha colpito la zona di Soverato, nel catanzarese, con alcuni allagamenti e riversamenti di fango sulle strade. Molti stabili si sono ritrovati con cantine e box allagati, come successo già diverse volte negli ultimi anni. Molti gli interventi dei Vigili in alcune zone della città come Via San Giovanni Bosco e incrocio con Via Kennedy (Fonte: soveratiamo.com). La pioggia in queste ore continua a cadere ma l’intensità risulta notevolmente ridotta.

Cosa attendersi nei prossimi giorni

Oggi ancora instabile in gran parte della Calabria, domani e lunedì saranno altre due giornate instabili con piogge e temporali in regione, da mercoledì invece miglioramento e temperature in aumento. Seguite come sempre tutte le previsioni sul nostro sito e non perdete i prossimi fondamentali aggiornamenti.