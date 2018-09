Alluvione in Veneto con 170 mm di pioggia, maltempo in Italia ancora nelle prossime ore. Vediamo dove piogge e temporali più intensi.

MALTEMPO ITALIA: fino a 170 mm in Veneto, temporali anche nelle prossime ore. Vediamo dove, 2 settembre 2018 – Condizioni di maltempo in Italia in questo primo weekend di settembre e dell’autunno meteorologico. Piogge, acquazzoni e temporali localmente anche a carattere di nubifragio hanno interessato soprattutto le regioni del Centro-Nord. Nella giornata di ieri in Veneto sono caduti fino a 170 mm di pioggia nei pressi di Verona configurando una vera e propria alluvione lampo con danni e allagamenti. Temporali intensi con locali allagamenti si sono registrati anche in Lombardia, Emilia Romagna e Campania, in particolare tra Napoli e Salerno. Nelle prossime ore il maltempo insisterà ancora l’Italia con piogge e temporali anche di forte intensità. L’instabilità sarà più marcata sulle regioni del Centro Italia con fenomeni intensi soprattutto su Marche e Abruzzo. Maltempo anche sull’Emilia Romagna e localmente nelle zone interne del Sud Peninsulari con temporali […]