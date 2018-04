Una nuova perturbazione foriera di maltempo e aria fresca riporta dalla prossime ore rovesci e temporali intensi sull’Italia.

MALTEMPO ITALIA: nuova perturbazione in transito con rovesci e temporali anche intensi – 08 aprile 2018 – Come anticipato ormai da diversi giorni, dopo una breve parentesi di anticiclone e clima mite, le condizioni meteo sull’Italia torneranno a peggiorare nelle prossime ore, con il ritorno del maltempo portato dal transito della seconda perturbazione atlantica del mese. La prima regione a dover fare i conti con l’arrivo di questa nuova perturbazione foriera di maltempo intenso così come di aria più fresca sarà la Sardegna, con i primi fenomeni già al pomeriggio. A seguire rovesci e temporali si estenderanno rapidamente anche ai settori peninsulari occidentali dell’Italia dalla serata: secondo quanto mostrato dai principali modelli meteo, i fenomeni più intensi si concentreranno soprattutto al Centro Nord ma anche le regioni meridionali non saranno risparmiate da piogge sparse. Tutta la prossima settimana poi continuerà ad essere caratterizzata da tempo instabile e fresco, con dunque la primavera che sta mettendo in mostra il suo lato più dinamico: rovesci e temporali anche intensi torneranno ad essere i protagonisti sulla nostra Penisola. […]