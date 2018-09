Altra giornata di marcata instabilità atmosferica sui settori interni peninsulari e insulari, acquazzoni e temporali in arrivo nelle prossime ore. Ecco le regioni più a rischio nubifragi.

Maltempo Italia, nuovi temporali in arrivo nel pomeriggio odierno – 18 Settembre 2018 – Si rinnova il copione di ieri anche nella giornata odierna quando nel primo pomeriggio avremo un rapido sviluppo dell’ attività convettiva sull’ Italia. Saranno nuovamente Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo,Appennino meridionale e isole maggiori i settori e le regioni italiane più a rischio temporali o nubifragi nelle prossime ore pomeridiane mentre le restanti regioni settentrionali e le coste adriatiche meridionali vivranno ore più stabili e asciutte con il sole prevalente e il clima tardo estivo. Situazione localmente instabile anche sulle Alpi con locali temporali. Fenomeni poi in lento esaurimento in serata o nottata su tutte le regioni d’ Italia. […]