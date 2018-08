Un ondata di Maltempo raggiunge l’ Italia e genera piogge diffuse e localmente anche di forte intensità, ecco le regioni più a rischi nelle prossime ore.

MALTEMPO ITALIA: piogge e temporali anche di forte intensità nelle prossime ore – 14 Agosto 2018 – Piove in queste prime ore della giornata in Toscana, Emilia Romagna, Veneto, Umbria, alto Lazio e Sardegna ma attenzione che il grosso del’ ondata di maltempo deve ancora arrivare. Nelle prossime ore pomeridiane infatti possibili sviluppo di celle temporalesche lungo le coste tra Toscana e alto Lazio e in spostamento verso l’ interno. Le provincie più a rischio per i temporali più forti e i nubifragi sono Firenze, Siena, Arezzo, Grosseto, Viterbo, Perugia, Terni, Rieti. Piogge intense probabili anche al nord, dall’ Emilia Romagna verso il Triveneto, temporali più localizzati invece sui settori interni meridionali sia peninsulari che insulari. Maltempo con piogge, temporali e possibili grandinate tra la giornata di oggi e quella di domani, Mercoledì 15 Agosto. […]