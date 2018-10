Peggioramento meteo con maltempo in arrivo al Centro-Sud e temporali anche intensi, neve fin verso i 1000 metri in Appennino.



MALTEMPO ITALIA: piogge e temporali in arrivo specie al Centro-Sud, neve in APPENNINO – Maltempo in arrivo sull’Italia nelle prossime ore a causa del transito di una piccola goccia d’aria fredda in quota sulle regioni centrali. La goccia si trova al momento tra Austria e Ungheria ma entro la notte tra Domenica e Lunedì avrà raggiunto le regioni del Centro Italia e approfondito un minimo depressionario poco più a sud. Prime piogge e temporali in arrivo dal tardo pomeriggio di oggi in particolare su Marche, Abruzzo e Lazio. Fenomeni anche su Veneto, Sicilia e localmente sulle regioni del Sud peninsulare. Tra la sera e la notte condizioni di maltempo anche intensi sulle regioni del Centro-Sud ed in particolare tra Lazio e Abruzzo e poi su Campania, Molise, Puglia e Basilicata. Temporali anche intensi interesseranno soprattutto le regioni del medio-basso Adriatico. Ad accompagnare il maltempo un calo delle temperature con valori anche di 5-6 gradi sotto media […]