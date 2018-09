Peggioramento meteo in ITALIA con MALTEMPO ad iniziare dal Centro-Nord. Piogge e temporali localmente anche intensi.

MALTEMPO ITALIA: piogge e temporali nei prossimi giorni localmente intensi, vediamo dove, 30 settembre 2018 – Peggioramento meteo in arrivo nelle prossime ore ad iniziare dalla regioni del Nord Italia, in estensione poi al resto della Penisola. Tra la sera e la notte prime piogge e acquazzoni sparsi su Alpi occidentali in estensione poi a Piemonte e Lombardia. Rovesci in arrivo anche sulle coste della Toscana. Mattinata di domani con tempo instabile specie sulle regioni tirreniche dove avremo piogge e acquazzoni sparsi soprattutto su Toscana, Lazio, Umbria e Campania. Nuvolosità irregolare altrove con piogge sparse sull’arco alpino. Nel pomeriggio di Lunedì 1 ottobre maltempo diffuso al Centro-Nord con piogge e temporali sparsi, localmente intensi specie su Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Veneto e Toscana. Più asciutto al Sud salvo acquazzoni sulla Campania. Tra la notte di Lunedì e la mattina di Martedì 2 ottobre il maltempo si sposta al Sud Italia con fenomeni anche intensi su Sicilia e Campania […]