MALTEMPO al NORD-OVEST nei prossimi giorni con possibili accumuli superiori ai 200 mm specie su Piemonte e Liguria.

MALTEMPO NORD-OVEST ITALIA: pesanti piogge in arrivo sulla Liguria, Piemonte e Valle d’ Aosta – 10 Ottobre 2018 – Scattata l’ allerta maltempo per le regioni nord-occidentali d’ Italia a causa delle intense piogge in arrivo nelle prossime ore. Liguria, Piemonte, Valle d’ Aosta e a seguire Lombardia e Toscana saranno le regioni più a rischio maltempo nella giornata di oggi e in quella di domani, Giovedì 11 Ottobre a causa di piogge, temporali e locali nubifragi. I settori più a rischio di queste regioni saranno savonese, genovese, spezzino, cuneese, biellese e nella giornata di Giovedì anche lucchese, pistoiese e cinque terre. Tese correnti miti e umide dai quadranti meridionali porteranno un gran carico di nuvole e piogge con maltempo. Tutti i principali modelli meteo indicano una situazione potenzialmente rischiosa, piogge e temporali potranno interessare in maniera continuativa le regioni di Nord-Ovest con accumuli che su Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria potrebbero superare i 200 mm. […]